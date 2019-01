89-jähriger Autofahrer verstirbt an Unfallstelle

Ein 89-jähriger Autofahrer verlor am Freitag (18.01.19) gegen 11.00 Uhr in der Eschollbrücker Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam anschließend von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten am Fahrbahnrand.

Der Mann verstarb trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer medizinischen Ursache als Grund für den Verkehrsunfall aus. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ehefrau des 89-Jährigen, die als Beifahrerin im Pkw saß, wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen