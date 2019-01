Diebes-Duo festgenommen – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Eine 36 Jahre alte Frau und ihr 29-jähriger Komplize aus Darmstadt sind am Montagabend (14.01.19), wenige Minuten nach dem Diebstahl von Turnschuhen und Socken, in einem Schuhgeschäft in der Ernst-Ludwig-Straße festgenommen worden. Der kurze Fluchtversuch des 29-Jährigen aus dem Geschäft endete im Bereich der Stadtkirche. Dort klickten die Handschellen der hinzugeeilten Polizeistreife.

Gegen 19 Uhr hatten Mitarbeiter des Geschäfts die Polizei alarmiert, die umgehend die Fahndung aufnahm. Als die Verkäufer das verdächtige Duo ansprachen und die entwendeten Waren in den Taschen entdeckten, trat der 29-Jährige sofort die Flucht an. Dabei beschädigte er zudem die Diebstahlswarnanlage im Eingangsbereich des Geschäfts und schubste eine Mitarbeiterin. Wenige Minuten später konnte er jedoch, und auch seine Komplizin, die in dem Geschäft zurückblieb, dingfest gemacht werden. Beide mussten das Streifenteam zur Wache begleiten. Dort wurde Anzeige erstattet. In einem Strafverfahren werden sich beide Beschuldigte nun zukünftig verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen