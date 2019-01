Betrunken am Steuer – Ermittlungsverfahren nach Polizeikontrolle

Am frühen Samstagabend (12.01.19) haben Beamte der Polizeistation Pfungstadt einen 67 Jahre alten Mann aus Darmstadt vorläufig festgenommen und Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt erstattet. Gegen 18 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und die unsichere Verhaltensweise des Fahrzeugführers gemeldet. In der Büschelstraße konnte das beschriebene Auto von der alarmierten Polizeistreife lokalisiert und der Fahrer angetroffen werden. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 67-Jähriger unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Zudem stellten die Beamten einen Schlagring sicher, den der Mann in der Jackentasche mit sich führte. Zur Blutentnahme musste er mit auf die Wache. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten neben der Trunkenheitsfahrt auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen