Brand eines Autos

Am Dienstagabend (08.01.2019) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand bei einem Autohaus in der Otto-Röhm-Straße in Darmstadt. Dabei wurde ein Pkw, welcher vor dem Autohaus zum Verkauf abgestellt war, durch das Feuer und Ruß erheblich beschädigt. Der Eigentümer des Autohauses schätzt den Schaden gegenüber der Polizei auf etwa 35.000 Euro, aufgrund des Brandverlaufs muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen, ergaben sich zunächst keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in der Otto-Röhm-Straße oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen