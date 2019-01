Arheilgen: Technischer Defekt löst Brand aus

Nach dem Brand des Vereinsheims im Kleingartenverein in der Maulbeerallee am frühen Montagmorgen (07.01.2019) haben die Brandursachenexperten bereits am Vormittag den Brandort untersucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defektes in der Küche ausgebrochen war. Hinweise auf eine Straftat konnten nicht erlangt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen