An Weihnachten und Silvester mit Bus und Bahn unterwegs

Sowohl an Heiligabend als auch an Silvester fahren viele Busse und Bahnen länger. Am 24.12.18 (Heiligabend) verkehren alle Straßenbahn- und Buslinien nach dem Samstagsfahrplan, die sogenannten Nightliner sogar bis ca. 2.30 Uhr morgens. Am ersten Weihnachtstag gilt der Sonntagsfahrplan mit Nachtverkehr, am zweiten Weihnachtstag der reguläre Sonntagsfahrplan.

Einen Tag zahlen, drei Tage fahren

An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen gelten alle RMV-Tageskarten gleich mehrere Tage. Wer sich am 24. Dezember eine Tages- oder Gruppentageskarte kauft, kann diese auch am 25. und 26. Dezember nutzen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gekaufte Tages- und Gruppentageskarten sind auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch gültig. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Fahrten in die Übergangstarifgebiete.

Silvesterverkehr bis in den Morgen

Die Linien 5, 7/8, 9, H, fahren an Silvester ab 20 Uhr halbstündlich bis zum frühen Morgen. Die Linien P und PE fahren bis 0 Uhr alle 30 Minuten nach Pfungstadt und alle 60 Minute in die anderen Stadtteile, nach 0 Uhr stündlich. Am 1. Januar verkehren die Linien nach dem Sonn- und Feiertags¬fahrplan. Die Buslinie 8N fährt an Silvester im Stunden¬takt zwischen den Haltestellen „Jugenheim Ludwigstraße“ und „Hähnlein Neue Schule“, die erste Abfahrt der Linie 8N ist in Jugenheim um 20.20 Uhr und in Hähn¬lein um 20.47 Uhr. Es werden auf dem Hin- und Rückweg alle Haltestellen bedient.

Die Buslinien 671, 672, WE1, WE2 und WE3 werden ab 20 Uhr durch die Silvesterlinien ersetzt: Die Busse der Regionallinien 871 in Richtung Groß-Umstadt, 872 in Richtung Ober-Roden über sowie 878 in Richtung Groß-Umstadt fahren alle zwei Stunden, die Linie 875 in Richtung Weiterstadt stündlich Die Linie 678 verkehrt nicht, die Linie 693 nur bis 19 Uhr.

Die übrigen Linien des HEAG Verkehrskonzerns und die Regionalverkehrslinien fahren am Montag (31.) nach dem Samstagsfahrplan und am Dienstag (1. Januar) nach den regulären Fahr¬plänen für Sonn- und Feiertage.

Die Silvester-Abfahrtszeiten an den Endhaltestellen

Straßenbahnlinie 5 (Kranichstein – Luisenplatz – Darmstadt Hbf)

Kranichstein: Abfahrt jeweils 9 Minuten vor der vollen und halben Stunde. Zwischen 20 und 22.30 Uhr auch zur Minute 06 und 36

Hauptbahnhof: Abfahrt jeweils 13 Minuten vor der vollen und halben Stunde. Zwischen 20 und 22 Uhr auch zur Minute 02 und 32.

Straßenbahnlinie 8 (Alsbach – Luisenplatz – Arheilgen)

Alsbach: Abfahrt 5 Minuten nach der halben und vollen Stunde.

Arheilgen Dreieichweg: Abfahrt 4 Minuten vor der vol¬len und halben Stunde.

Straßenbahnlinie 9 (Böllenfalltor – Luisenplatz – Griesheim)

Böllenfalltor: Abfahrt 3 Minuten nach der halben und vollen Stunde.

Griesheim Platz-Bar-le-Duc: Abfahrt 5 Minuten vor der halben und vollen Stunde.

Buslinie H Anne-Frank-Straße – Kesselhutweg/Alfred-Messel-Weg

Anne-Frank-Straße: Abfahrt 8 Minuten vor der halben und vollen Stunde.

Kesselhutweg: Abfahrt 1 Minute vor der halben und vollen Stunde.

Buslinie P Eberstadt Wartehalle – Pfungstadt

Eberstadt Wartehalle: 7 Minuten nach der halben Stunde;

Pfungstadt Christian-Stock-Straße: Abfahrt 3 Minuten vor der vollen Stunde;

Buslinie PE

Pfungstadt Bahnhof: Abfahrt 11 Minuten vor der vollen Stunde

Eschollbrücken Römer: Abfahrt 3 Minuten nach der vollen Stunde

Buslinie 8N Jugenheim Ludwigstraße – Bickenbach – Hähnlein

Jugenheim Ludwigstraße: Abfahrt 10 Minuten vor der halben Stunde.

Hähnlein Neue Schule: Abfahrt 13 Minuten vor der vollen Stunde.

Die Verkehrsunternehmen informieren über die Silvester-Fahrpläne mit Aushängen an den Haltestellen. Alle Silvesterfahrpläne sind zudem im Internet unter www.dadina.de und www.heagmobilo.de veröffentlicht.

Öffnungszeiten zwischen den Jahren

Die RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof und das Kundenzentrum der HEAG mobilo in Darmstadt sind zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet:

Montag (24.und 31.12.) von 8 Uhr bis 13 Uhr

Donnerstag (27.12.) und Freitag (28.12.) von 8 Uhr bis 18 Uhr

Samstag (29.12.) von 9 Uhr bis 16 Uhr (HEAG mobilo Kundenzentrum bis 13 Uhr)

Die DADINA weist darauf hin, dass die Geschäftsstelle von Montag (24.12.) bis Montag (31.12.18) nicht besetzt ist. Ab Mittwoch (2.1.19) ist das Team wieder unter der Telefonnummer (06151) 360510 wie gewohnt erreichbar.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH