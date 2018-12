TU-Bigband und Chor der Goethe-Universität: „Sacred Concert“ von Duke Ellington

Ein außergewöhnliches Konzert: Die Bigband der TU Darmstadt unter Leitung von Andreas Pompe und der Chor der Goethe-Universität Frankfurt unter Leitung von UMD Professor Jan Schumacher sind mit dem selten aufgeführten „Sacred Concert“ von Duke Ellington zu hören. Im Jahr 1967 komponiert und am 19. Januar 1968 in der Kathedrale „St. John The Divine“ in New York uraufgeführt, vereint das Sacred Concert weltliche Musik und sakrale Inhalte. Dabei bedient sich Ellington durch das Einbeziehen des Chores eines ganz neuen Stilmittels, das auf der Tradition der nordamerikanischen Gospelchöre basiert. Außerdem auf dem Programm: Die Uraufführung „Merry X-Mas America“ von Christian Ridil.

Donnerstag, 20. Dezember 2018, 19.30 Uhr (Darmstadt)

Freitag, 21. Dezember 2018, 20.00 Uhr (Frankfurt)

Ort: Pauluskirche Darmstadt, Niebergallweg 20, 64285 Darmstadt /

Ort (Frankfurt): St. Albert, Bertramstr. 45, 60320 Frankfurt am Main

Eintrittskarten (15 Euro, ermäßigt 9 Euro) gibt es an der Abendkasse.

Quelle: TU Darmstadt