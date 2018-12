Eberstadt: Falsche Polizisten weiterhin aktiv – Polizei warnt

Am Mittwoch (05.12.18) riefen falsche Polizisten mindestens vier Anwohner aus Eberstadt an. Die Polizei warnt daher und gibt erneut Hinweise mit an die Hand.

Die Masche der Trickbetrüger wird immer wieder genutzt und leider gibt es auch immer wieder Menschen, die darauf hereinfallen. Die Kriminellen rufen an und geben sich als „Polizisten“ aus. Oftmals geben Sie vor, dass sie in der Nähe in einem Einsatz sind oder Einbrecher festgenommen haben, um sich dadurch das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Es gibt etliche Varianten dieser Masche. Dies dient allein dem Zweck, unter einem Vorwand an das Bargeld oder die Wertsachen der Opfer zu gelangen.

Die Polizei warnt: Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen. Die Polizei wird Sie niemals auffordern Wertsachen und Geld auszuhändigen. Melden Sie verdächtige Vorkommnisse umgehend über den Notruf „110“ der richtigen Polizei.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen