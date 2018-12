Der Nikolaus kommt ins Martinsviertel – Fackelmarsch und Weihnachtsfeuer

Am Sonntag, den 9. Dezember 2018, kommt der BVM-Nikolaus mit einem Sack voller Obst, Nüssen und Süßigkeiten zum Mollerplatz.

Bereits ab 15.30 Uhr können die Kinder bei Ubuntu basteln und Stiefel bemalen Ab 16 Uhr serviert der Bezirksverein Martinsvietel (BVM) auf dem Mollerplatz vor der Gaststätte Gebhart ab 16 Uhr Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen. (Bitte Trinkgefäße mitbringen).

Um 17 Uhr werden Weihnachtsgeschichten für die Kinder vorgetragen. Es musiziert das Stern Sextett. Im Anschluß hat dann der leibhaftige Nikolaus sein Kommen angekündigt und wird für die artigen Kinder einiges in seinem großen Jutesack mitführen.

Der BVM bedankt sich bei der Firma terra verde den Hamel-Zeltbetrieben für die materielle Unterstützung der Veranstaltung.

Bereits zum achten Mal findet am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertag (Mittwoch, 26. Dezember 2018, gegen 17.30 Uhr) die stimmungsvolle Weihnachtsandacht „Weihnachten am Feuer“ an der Grillhütte des Bezirksverein Martinsviertel (BVM) in der Kastanienallee 17 statt.

Sie ist eine gemeinsame Veranstaltung der umliegenden Kirchengemeinden, die sich auf einen Fackel-Sternmarsch in Richtung Bürgerpark in Bewegung setzen. Die Abmarschzeiten aus der Martin-Luther-, Thomas-, Philippus- und Michaelsgemeinde und der Pfarrei St. Elisabeth sind in den jeweiligen Gemeinden zu erfragen. Der BVM kredenzt Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen.