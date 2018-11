Reinhard Remfort liest aus seinem Buch „Methodisch korrektes Biertrinken“

Am 6. Dezember 2018, um 19.30 Uhr liest Reinhard Remfort aus „Methodisch korrektes Biertrinken“ (Berlin: Ullstein Verlag, 2017) im Künstlerkeller im Residenzschloss, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt für die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V.

Dieses Buch soll eine Lanze für das wohl unbeliebteste Schulfach brechen. Richtig betrachtet, ist Physik nämlich gar nicht kompliziert, abstrakt und unverständlich – das ist Mathe! Physik ist unterhaltsam und beantwortet die brennenden Fragen der Menschheit: Warum schäumen Bierflaschen über? Was hat ein Moshpit mit Thermodynamik zu tun? Warum verbrennt man sich an den Tomaten auf der Pizza immer die Zunge? Schlägt sich der Hot-Chocolate-Effect auf die Hüften nieder? Reinhard Remfort erzählt Geschichten aus dem Nachtleben eines Physikers und nimmt seine Leser mit durch einen chaotischen Silvester-Dosenbier-Punkrockabend aus der Sicht der Physik.

Reinhard Remfort wurde 1982 geboren und ist ein deutscher Physiker. Seit 2013 nimmt er erfolgreich an Science-Slam-Wettbewerben teil und wurde im gleichen Jahr mit seinem Beitrag „Dienliche Defekte“ deutscher Meister in diesem Bereich der populärwissenschaftlichen Wissensvermittlung. Seit 2014 ist er regelmäßiger Gast des Chaos Communication Congress und veröffentlichte diverse Podcasts. 2016 war er Ehrengast der Deutschen Science Slam Meisterschaften in Darmstadt.