Engel & Heilige: Der monatliche Heiligenkalender des HLMD. Barbara von Nikomedien

Am Dienstag, dem 4. Dezember 2018, lädt das Hessische Landesmuseum Darmstadt in der Reihe »Engel & Heilige. Der monatliche Heiligenkalender des HLMD« um 16 Uhr zu der Führung »Barbara von Nikomedien« mit Dr. Thomas Foerster, Kustos Kunst des Mittelalters, ein.

Im 3. Jahrhundert n. Chr. erlitt Barbara von Nikomedien an einem 4. Dezember ihr Martyrium. Nach christlichem Verständnis besiegelte ihr Todestag zugleich ihren Geburtstag im Himmel bei Gott. Aus Barbaras Legende schöpften die Menschen Hoffnung uns so galt sie neben Katharina und Margarete als Nothelferin.

Nach der beliebten frühchristlichen Heiligen werden die an ihrem Festtag abgeschnittenen Obstzweige benannt. Gemäß einem christianisierten, heidnischen Brauch stellt man „Barbarazweige“ am 4. Dezember ins Wasser. Zur Wintersonnenwende beziehungsweise zu Weihnachten erblühen sie. Somit verkörpert Barbara Fruchtbarkeit, vor allem auch in dunkler Winterzeit.