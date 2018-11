Diebe in der Mensa – Wer hat etwas bemerkt?

Vier Laptops hat ein noch unbekannter Dieb am Donnerstagvormittag (29.11.18) innerhalb weniger Minuten auf dem Universitätsgelände am Karolinenplatz und in der Alexanderstraße erbeutet. Zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr betrat der Kriminelle den Mensa-, beziehungsweise Bistrobereich an beiden Örtlichkeiten und entwendete aus drei dort, von den Besitzern für kurze Zeit unbeobachteten Rucksäcken, die Gegenstände im Wert mehrerer Tausend Euro. Möglicherweise ist der Täter dabei beobachtet worden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen