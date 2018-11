Edelsteinviertel: Infoabend zum geplanten Grünzug

Das Darmstädter Edelsteinviertel mausert sich langsam, aber sicher zu einem Stadtquartier mit ganz eigener Identität. Nach Fertigstellung der meisten Hochbaumaßnahmen und dem Einzug der Agora-Bewohner steht nun die Herstellung der öffentlichen Grünflächen zwischen dem Rand des Baugebietes und dem Bahngelände an, endend bei der Straße Am Molkenbrunnen. Ein Kleinkinderspielplatz an der Südostecke des Plangebiets wurde bereits 2017 hergestellt, da dringender Bedarf im Viertel bestand.

Der überwiegend schmale Grünzug entlang der Bahn besteht zunächst aus einem Fuß- und Radweg mit begleitenden Baum- und Strauchpflanzungen. Vis-à-vis von den Gleisanlagen wird ein schützender Zaun errichtet. Im Sommer 2019 könnte dann der Ausbau des 4200 Quadratmeter großen öffentlichen Grünzuges beginnen.

Um die Anwohnerinnen und Anwohner über die Planung zu informieren und einzubeziehen, laden Baudezernentin Barbara Boczek und das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt für Dienstag, 13. November 2018, zu einem Infoabend ein; Interessenten treffen sich um 18 Uhr im großen Veranstaltungsraum des Agoragebäudes an der Erbacher Straße 89.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt