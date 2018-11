Südhessen: Licht-Test 2018 – Polizei überprüft über 4100 Fahrzeuge

Wie in jedem Jahr, haben Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen mit Beginn der dunklen Jahreszeit im Oktober, und im Rahmen der Aktion „Licht-Test 2018“, die Beleuchtungseinrichtungen an zahlreichen Fahrzeugen näher in Augenschein genommen. Dabei gab es bei über 4100 kontrollierten Fahrzeugen in insgesamt 767 Fällen Grund zur Beanstandung. Die Betroffenen bekamen Mängelanzeigen und damit die Möglichkeit, ihre Ausstattung wieder auf Vordermann zu bringen. Bei schlechter werdenden Sichtverhältnissen und früh einsetzender Dämmerung ist eine intakte und ausreichende Beleuchtung letztendlich lebenswichtig. Den Beamten gelang es neben der Kontrolle mit den Verkehrsteilnehmern ins Gespräch zu kommen. Im Fokus stand hier das Bewusstmachen der Gefahren und die Sensibilisierung hinsichtlich der Notwendigkeit einer funktionierenden Beleuchtung um Unfälle vermeidbar zu machen. In den kommenden Wochen wird die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen weiterhin verstärkt auf intakte und richtig eingestellte Beleuchtung achten. Denn wie die Kontrollen gezeigt haben, sind leider noch immer zu viele Autos mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen