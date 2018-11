Oberbürgermeister Partsch und polnischer Generalkonsul Wawrzyniak gedenken polnischer Kriegsopfer auf dem Waldfriedhof

Oberbürgermeister Jochen Partsch und der polnische Generalkonsul der Republik Polen, Jakub Wawrzyniak, gedenken am 8. November 2018 um 12.30 Uhr gemeinsam der polnischen Kriegsopfer auf dem Darmstädter Waldfriedhof. Im Anschluss an die Ansprachen von Partsch und Wawrzyniak werden an der Grabstätte auch Trauerkränze niedergelegt. Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Gedenkfeier eingeladen.

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Allerheiligen und Allerseelen sind in Polen Tage, die dem Nationalgedenken gewidmet sind. Auf allen Gräbern der Aufständischen, Soldaten, an Gedenktafeln der Hingerichteten, an namenlosen Waldgräbern der Partisanen brennen Grabkerzen, werden Blumen niedergelegt und Ehrenwachen aufgestellt. An den wichtigsten nationalen Mahnmalen finden Staatsfeierlichkeiten statt. Es ist mir daher eine besondere Ehre in diesem Jahr gemeinsam mit dem polnischen Generalkonsul auf dem Waldfriedhof der polnischen Opfer der Kriege zu gedenken, die in den zahlreichen Kämpfen ihr Leben gelassen haben. Die gegenseitige Pflege von Ruhestätten von Kriegsorten entspricht nicht nur dem Abkommen vom 8. Dezember 2003 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Polen über Gräber von Opfern der Kriege und Gewaltherrschaft, sondern ist auch ein sichtbares Zeichen des Friedens und der Verständigung zwischen unseren beiden Nationen.“

Auf den über 1000 Friedhöfen im Bezirk des Generalkonsulates der Republik Polen in Köln (Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) ruhen mehrere Tausend der polnischen Staatsbürger, die im Laufe des Krieges als Soldaten, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter hier ihre ewige Ruhe gefunden haben. Die Vertreter des Generalkonsulats besuchen jährlich rund 20 Friedhöfe um die Erinnerung an der Verstorbenen zu bewahren.

