Weißer BMW kollidiert mit Straßenbahn nach Ausweichmanöver – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagabend (30.10.18) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nieder-Ramstädter-Straße, bei dem glücklicherweise niemand verletzt, jedoch ein Sachschaden von mindestens 13.000 Euro verursacht wurde. Ein 40-jähriger Wagenlenker befuhr kurz vor 21 Uhr mit seinem weißen BMW die Nieder-Ramstädter-Straße aus Richtung des Stadions kommend. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine größere Gruppe Fahrradfahrer dem Fahrzeug in gleicher Richtung, stadteinwärts, voraus. Aus noch nicht bekannten Gründen scherten mindestens drei der Fahrradfahrer plötzlich in Höhe der Heinrichstraße auf den Fahrstreifen des Autofahrers aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 40 Jahre alte Mann aus Griesheim mit seinem Auto nach links ausweichen, konnte dabei jedoch eine Kollision mit der Straßenbahn nicht vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund des Zusammenpralls erheblich beschädigt. Die Fahrradfahrer setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Für die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht suchen die Beamten des 2.Polizereviers nun Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer den Unfallhergang beobachten konnte oder Angaben zu den flüchtenden Fahrradfahrern machen kann, wird gebeten sich zu melden. Eine Erreichbarkeit der Unfallermittler ist unter der Telefonnummer 06151-969-3710 gegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen