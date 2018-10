Kranichstein: PKW brennt in Tiefgarage

Die Feuerwehr Darmstadt wurde am Sonntag (28. Oktober 2018) zu einem Feuer in einer Tiefgarage in die Grundstraße gerufen.

In der Garage brannte ein PKW in voller Ausdehnung, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Zur Brandbekämpfung wurden neben der Berufsfeuerwehr die Feuerwehren aus Arheilgen und Wixhausen eingesetzt sowie die Feuerwehr Griesheim mit einem Ventilator. Die Wache der Berufsfeuerwehr wurde während den Löscharbeiten von der Feuerwehr Innenstadt besetzt.

Neben dem PKW wurden weitere Fahrzeuge in der Garage durch die Brandeinwirkung und die Rauchentwicklung beschädigt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Wie weit durch den Brand innerhalb der Garage das Bauwerk beschädigt wurde, muss noch untersucht werden.

Neben der Feuerwehr mit etwa 50 Einsatzkräften waren die Polizei und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können zur Zeit keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kommissariat 10 des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt