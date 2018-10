Griesheim: Aus Versehen durch Glasscheibe gesprungen – 23-Jährige mit Verletzungen im Krankenhaus

Bei Sportübungen im Garten ist eine 23 Jahre alte Frau am Donnerstag (25.10.18) aus Versehen durch die Glasscheibe der Gartenhütte gesprungen und hat sich dabei schwer am Arm verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde die Griesheimerin umgehend in ein Krankenhaus gefahren.

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei zunächst gegen 15.20 Uhr in die Drautstraße aus, nachdem gemeldet wurde, dass eine Frau mit einer Waffe verletzt worden sei. Schnell stellte sich heraus, dass sich die 23-Jährige beim Sport selbst verletzt hatte und keine Bedrohungssituation oder ein Angriff vorausgegangen war. Aus der Nachbarschaft kamen schnell Leute gelaufen, um der blutenden Frau zu helfen, bis die professionelle Hilfe eintraf.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen