Busfahrer und Fahrgast geraten in Streit – Zeugen des Vorfalls gesucht

Am Dienstagnachmittag (23.10.18) gerieten zwei Männer an der Bushaltestelle im Alfred-Messel-Weg in Streit. Grund der Auseinandersetzung soll das zeitverzögerte Öffnen und Schließen von Bustüren gewesen sein. Der Konflikt der beiden Männer, bei denen es sich um einen 25-jährigen Fahrgast und einen Busfahrer der Linie H handeln soll, verlagerte sich an der Endhaltestelle vor das Fahrzeug und soll in Gegenwart anderer Businsassen fortgeführt worden sein. Hierbei soll der noch unbekannte Busfahrer seinem 25 Jahre alten Gegenüber in das Gesicht gegriffen haben. Zur Klärung des Geschehens suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe- City in Darmstadt nun Zeugen sowie den beteiligten Busfahrer. Wer die Auseinandersetzung beobachten konnte, Angaben zum Verlauf des Streites machen oder Hinweise zu dem Busfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen