Mehrere Hundert Euro erbeutet – Senior von Trickdieb bestohlen

Ein bislang noch unbekannter Trickdieb hat am Dienstagmittag (23.10.18) einen älteren Mann aus Darmstadt bestohlen. Gegen 12 Uhr klingelte der auffallend füllige Kriminelle bei dem Senior in der Nieder-Ramstädter-Straße und gab an, für einen örtlichen Energiebelieferer zu arbeiten. Er bräuchte die Vertragsnummer und müsste den Verbrauch ablesen. Der Rentner ließ den Täter in die Wohnung, während er in seinen Unterlagen suchte. Die Ablenkung nutzte der Unbekannte und entwendete mehrere Hundert Euro, die der ältere Herr zuvor von einer Bank am Friedensplatz abgehoben hatte. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als der Dieb schon über alle Berge war.

Ob es sich bei dem Täter um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat, konnte der Bestohlene nicht zweifelsfrei sagen. Der Tatverdächtige war circa 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Laut Zeugenaussage trug er eine dunkle Jacke, zeitweise eine Brille und hatte eine Umhängetasche dabei. Das Kommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem ist der Beschriebene aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen