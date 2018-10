Gestohlener Roller sichergestellt – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Dank eines Zeugenhinweises gelang es Zivilfahndern der Darmstädter Polizei am Dienstagnachmittag (23.10.18) zwei junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren in der Hochschulstraße festzunehmen. Beide hatten sich zuvor in verdächtiger Art und Weise dort an einem Roller zu schaffen gemacht und dabei die Aufmerksamkeit der Anwohner geweckt. Nur wenige Minuten nach ihrer Alarmierung, kurz vor 16.30 Uhr, trafen die Polizisten noch vor Ort auf die beschriebenen Personen. Eine anschließende Kontrolle der jungen Männer und dem Fahrzeug ergab, dass es sich bei dem Roller um Diebesgut handelte. Zudem verstrickten sich der 16-Jährige Tatverdächtige aus Reinheim und sein 15-Jähriger Komplize in widersprüchlichen Angaben. Der Nachmittag endete für das Duo vorerst auf der Wache. Dort wurde Anzeige erstattet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide den Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Diebstahls dauern derweil an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen