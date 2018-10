E-Bikes aus Tiefgarage entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Auf zwei E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (23.-24.10.18) abgesehen. In der Zeit zwsischen Dienstagabend, 17 Uhr und dem folgenden Mittwochmorgen, 7 Uhr, hebelten die Täter das Rollgitter der Garage in der Elisabeth-Selbert-Straße auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dort brachen sie eine Gitterbox auf und entwendeten aus dieser ein blaues Fahrrad vom Hersteller Stevens sowie ein schwarzes Velo vom Hersteller Bike2Care. Beide Räder waren mit Ladestationen versehen. Unbemerkt traten die Kriminellen mit ihrer Beute die Flucht an. Die Darmstädter Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen