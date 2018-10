82-Jähriger von Unbekannten um Geld angebettelt und attackiert – Polizei sucht Zeugen

40 bis 50 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, kräftige Statur, Glatze, osteuropäisches Aussehen mit Akzent, das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am späten Mittwochabend (24.10.18) einen älteren Herrn in der Schulstraße zunächst verbal bedrängt und dann von hinten festgehalten und geschüttelt hat, um an die Wertsachen des Senioren zu gelangen. Durch laute Hilferufe, ließ der Täter von dem 82-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt trug der Angreifer eine blaue Oberbekleidung. Laut Zeugen war der 82 Jahre alte Mann seinem Gegenüber bereits zuvor in einem Lokal in dieser Straße begegnet und um Geld angebettelt worden. Möglicherweise sind sie dabei beobachtet worden? Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Geschehen in oder vor der Sport und Musikkneipe, Ecke Kirchstraße wahrgenommen haben? Wer Hinweise zu der beschriebenen Person geben oder Angaben zum Verlauf der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen