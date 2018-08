Oberbürgermeister Jochen Partsch gratuliert dem Team des Darmstädter ESOC zum gelungenen Start der Aeolus-Mission

Mittwochnacht (22.08.18) (MESZ) hat die Europäische Raumfahrtagentur ESA von ihrem Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, den Aeolus-Satelliten an Bord einer Vega-Trägerrakete sicher ins All gebracht. Aeolus, benannt nach dem griechischen Gott der Winde, wird die Dynamik der Erdatmosphäre vermessen. Bisher war es den Forschern nur möglich, durch das Aufsteigen von Wetterballons oder die Auswertung von Satellitenbildern Wolkenbewegungen, Windgeschwindigkeiten und deren Richtung zu bestimmen. Entsprechend lückenhaft war dieses Wissen. Mit der Aeolus-Mission wird es ab sofort möglich sein, die Windgeschwindigkeit weltweit zeitgleich vom Erdboden bis zu einer Höhe von 30 Kilometern exakt festzustellen.

Oberbürgermeister Jochen Partsch gratuliert dem Team am Europäischen Weltraum Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt, das wie gewohnt hochprofessionell die Steuerung der Mission übernimmt, zu dem Erfolg: „Aeolous wird nicht nur die Wettervorhersagen in Zukunft besser machen. Die atmosphärische Zirkulation ist vielmehr ein zentrales Element, um die Dynamik des Klimawandels und Phänomene wie El Niño besser zu verstehen und ihre Auswirkungen vorherzusagen. Damit wird ein blinder Fleck der Klimaforschung behoben. Dass dies von Darmstadt aus geschieht, freut uns sehr und macht uns stolz. Zugleich zeigt sich erneut, welche unverzichtbaren Beiträge die Raumfahrt für die Lösung von Problemen auf unserem Planeten leistet.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt