Wissenschaftsstadt Darmstadt hisst vier Regenbogenflaggen zum Christopher Street Day

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird auch in diesem Jahr wieder Flagge beim Christopher Street Day zeigen. Als Zeichen ihrer Solidarität und Unterstützung werden in der Zeit vom 10. bis 23. August 2018 an den Fahnenmasten auf dem Luisenplatz vier Regenbogenflaggen und eine Transgender-Fahne gehisst. Der Christopher Street Day selbst ist am Samstag, 18. August 2018. Die Demo-Parade startet gegen 12 Uhr am Luisenplatz, führt dann durch die Fußgängerzone hinter dem Luisencenter vorbei, über den Ludwigsplatz und den City-Ring zur Krone. Auf der Kreuzung vor der Krone und Schloss findet die Zwischenkundgebung statt. Der Cityring wird dafür gesperrt. Anschließend geht es die Landgraf-Georg-Straße hoch und weiter zum Riegerplatz. Dort begrüßt Oberbürgermeister Jochen Partsch um 15 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Parallel zur Parade wird es eine Aktionswoche vom 11. bis 20. August 2018 geben. Organisationen, Vereine, Gruppen, Institutionen und Parteien haben in dieser Woche die Chance, durch eigene Veranstaltungen queere Themen zu platzieren und Menschen zu einem Austausch darüber einzuladen. Ob Diskussion, Information, Film, Kunst oder Workshop – dem Veranstaltungsformat sind keine Grenzen gesetzt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt