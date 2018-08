Bürgerschoppen an der BVM-Grillhütte: 29. Bürgerparkflohmarkt & Kinder- und Familienfest

Zum bereits 29. Mal richtet der Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM) den Flohmarkt im Bürgerpark und den Bürgerschoppen an der BVM-Grillhütte aus.

In diesem Jahr wieder am gewohnten ersten Wochenende im August – genau am Freitag, 03. und Samstag, 04. August 2018.

Am Freitagnachmittag um 16 Uhr darf der Verkauf an den Tischen des „vielleicht schönsten Flohmarkt Darmstadts“ beginnen. Einer Anmeldung bedarf es nicht – einfach kommen und mitmachen.

Um 18 Uhr wird dann an der Grilhütte das Bier angezapft und die Band „RE:INVENTION“ rockt den Abend. Ilona Böhms Hamel-Zelt-Crew sorgt für Essen und Getränke.

Der BVM für alkoholisch vergorene und veredelte Traubensäfte.

Nach der Premiere im letzten Jahr lockt das Kinder- & Familienfest am Samstagmittag.

Um 14 Uhr öffnet das Kuchenbuffet, Kinder- & Jugendgruppen auf dem Viertel stellen sich vor. Eine Hüpfburg und die SV98-Torwand sorgen ebenso für Kurzweil, wie Kinderschminken und Spiele.

Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt unterhält die Kinder mit Spritzübungen vom Löschfahrzeug.

Um 15 Uhr endet der Flohmarkt.

Die musikalische Abendgestaltung obliegt ab 19 Uhr der BVM-Hausband „Springflute“ und es darf bis zur Tageswende getanzt werden. Zum krönenden Abschluss wird ein Feuerwerk gezündet.

Damit die Stadt den Flohmarkt im Grünen auch weiterhin genehmigt und die Natur nicht zu Schaden kommt, sind einige Regeln einzuhalten, auf deren Einhaltung der BVM mit Unterstützung der Kommunalpolizei achten muss:

Stände dürfen nur auf den genehmigten Flächen aufgebaut werden

Aufbau der Stände frühestens am Freitag ab 16 Uhr

Reservierung von Standflächen ist nicht zulässig. (Klebebänder und Farbe werden sofort wieder entfernt)

das Befahren der Wege mit Kraftfahrzeugen ist verboten. (Parkplätze sind am Nordbad in großer Zahl vorhanden)

die Grünflächen sind zu schonen ein Park ist kein Campingplatz und kein Grillplatz

nicht verkaufte Flohmarktware ist wieder mitzunehmen

Seit vielen Jahren unverändert beträgt der Preis für die Aufstellung eines Tapeziertisches mit Kleiderständer 10 Euro. Überschüsse von Flohmarkt und Bürgerschoppen gehen an gemeinnützige Zwecke. Mit 400 Euro unterstützte der BVM im letzten Jahr die Jugend der DJK/SSG. Und mit 1000 Euro wieder die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt, die durch die Absperrung des Bürgerparks seit Jahren tatkräftig zum Gelingen des Flohmarkts beiträgt.

Quelle: Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)