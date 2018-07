Grillverbot in städtischen Park- und Grünanlagen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt verhängt ab sofort ein Verbot für das Entfachen von offenem Feuer in allen städtischen Park- und Grünanlagen, an das sich alle Bürgerinnen und Bürger zu halten haben. Es herrscht ein akutes Brandrisiko. Das Grillverbot gilt auch für das Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und die Grube Prinz von Hessen. Es dürfen keine holz- und kohlebetriebenen Grills sowie Camping-, Gas- und Elektrogrills vor Ort genutzt werden. Grund hierfür ist die seit Wochen anhaltende Sommerhitze und ein umfangreich ausgebliebener Niederschlag. Die Böden in den öffentlichen Park- und Grünanlagen sind stark ausgetrocknet. Ausgedörrte Gräser können so schnell zur Ursache für sich ausbreitende Feuer werden. Aber auch unachtsam weggeworfene Zigaretten oder Glasflaschen (via Lupeneffekt) können Brände auslösen. Aufgrund der akuten Gefahrenlage fordert die Stadt Darmstadt die Bürgerinnen und Bürger auf, dieses Verbot dringlichst zu beachten..

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt