Zeugen nach Kollision zwischen Auto und Bus gesucht

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Bus am Donnerstagabend (26.07.18) suchen die Beamtinnen und Beamten des 1. Polizeireviers nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 19.20 Uhr war ein 31 Jahre alter Autofahrer auf der linken Spur der Frankfurter Straße in Richtung Mathildenplatz unterwegs. Ein Bus der Linie 671 hatte an der Haltestelle ‚Willy-Brandt-Platz‘ gehalten und wollte ebenfalls auf die Frankfurter Straße in Richtung Bismarckstraße auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde eine 45 Jahre alte Frau, die im Bus mitfuhr, leiche verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Fahrgäste, die ebenfalls mit dem Bus mitgefahren waren und mögliche Zeugen sein könnten, waren bei Eintreffen der Polizeistreife nicht mehr vor Ort. Die Polizisten hoffen unter der Rufnummer 06151/969-3610 auf sachdienliche Hinweise.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen