Bauarbeiten in der Vogelsbergstraße

Am Montag (30. Juli 2018) startet ein weiterer Bauabschnitt für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Gearbeitet wird in der Vogelsbergstraße / Ecke Arheilger Straße in Darmstadt. Während der Bauarbeiten in zwei Abschnitten wird die Vogelsbergstraße halbseitig gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich fünf Wochen.

Quelle: ENTEGA AG