Präsentation in der FoyerGalerie: Plakate für die Meinungsfreiheit

Auf Einladung der KulturRegion, der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Museums für Kommunikation Frankfurt haben sich 350 Schülerinnen und Schüler aus der Rhein-Main-Region Gedanken über das Recht auf freie Meinungsäußerung gemacht und ihre Ansichten auf Plakaten zum Ausdruck gebracht. Die Plakatausstellung im Rahmen des Themenschwerpunkts „Meinungsfreiheit gestern und heute“ ist vom 1. bis 22. August 2018 in der FoyerGalerie in der Frankfurter Straße 71 zu sehen; montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 15 Uhr.

Für die Ausstellung wurden rund 30 Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus Darmstadt, Eschborn, Frankfurt am Main, Gießen, Groß-Gerau, Königstein im Taunus, Offenbach und Rüsselsheim am Main, Usingen, Weiterstadt und Wiesbaden ausgewählt. Alle haben dabei ihre ganz eigene Sicht auf das Thema Meinungsfreiheit umgesetzt: Wie und wo betrifft mich Meinungsfreiheit? Warum ist es wichtig, meine Meinung zu äußern, und für was setze ich mich ein?

Weitere Informationen, etwa zum Wettbewerb und zur Begründung der Jury sind einsehbar unter: https://liup.de/hi9cY.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt