LKW brennt auf Firmengelände aus

Am frühen Sonntagmorgen (08.07.18) kam es gegen 03.45 Uhr auf einem Firmengelände in der Kirschenallee zu einem Brand eines LKW. Bei der Rettungsleitstelle gingen in der Sache mehrere Notrufe ein. Das Fahrzeug brannte dabei komplett aus, bevor das Feuer durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Durch die Flammen wurde auch ein angrenzendes Firmengebäude beschädigt, verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151-9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen