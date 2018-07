Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am frühen Samstagabend (07.07.18) gegen 18.00 Uhr kam es auf der Karlsruher Straße (B 3), zwischen Darmstadt und Pfungstadt, in Fahrtrichtung Süden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Seeheim-Jugenheim den Standstreifen der zweispurigen B 3, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf ein auf dem Standstreifen stehendes Fahrzeug einer 42-jährigen Frau aus Bickenbach auffuhr. Der Fahrradfahrer zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Die B 3 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen