Mauersturz: 48-jährige Frau schwer verletzt in Klinik geflogen

Eine 48 Jahre alte Frau aus Seeheim-Jugenheim hat sich am Donnerstag (05.07.18) nach einem Sturz von einer Mauer am Darmstädter Marktplatz schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen nutzte die Frau gegen 12.30 Uhr die Wartezeit an der Bushaltestelle, um auf der Mauer Platz zu nehmen. Plötzlich sei ihr schwarz vor Augen geworden, so dass sie rückwärts über zwei Meter in die Tiefe stürzte. Die Verunglückte verletzte sich hierbei schwer am Kopf.

Mit dem Krankenwagen wurde sie zunächst zum Rettungshubschrauber gebracht, der auf dem Gelände der Starkenburg-Kaserne in der Michaelisstraße gelandet war. Von dort aus ist sie in eine Klinik geflogen worden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen