Informationstag für Studieninteressierte und Infoveranstaltungen an der h_da

Der jährliche Informationstag der Hochschule Darmstadt (h_da) findet in diesem Jahr am Mittwoch, 9. Mai, statt: das „#h_date“ richtet sich an Studieninteressierte, aber auch an Eltern und Lehrkräfte. Bei der Praxismesse für Soziale Arbeit am Mittwoch, 16. Mai, können Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen. An Studieninteressierte im Bereich Data Science richtet sich ein Infotag am Freitag, 25. Mai 2018.

„#h_date“ – Der Informationstag der h_da am Mittwoch, 9. Mai 2018

Auf dem Campus in Darmstadt und in Dieburg haben Studieninteressierte einen ganzen Tag lang Gelegenheit, sich über das Studienangebot an der h_da zu informieren: in offenen Vorlesungen und Seminaren, bei Führungen durch Labore, Werkstätten und Bauhallen sowie in Gesprächen mit Lehrenden, Studierenden und Beschäftigten. Zwischen den Standorten in Darmstadt und Dieburg verkehren kostenlose Bus-Shuttles.

Start der Veranstaltung ist auf dem Darmstädter Campus um 9 Uhr im Glaskasten (Hochhaus, Gebäude C 10, Schöfferstraße 3). Am Campus der h_da in Dieburg beginnt der Infotag um 9.30 Uhr in der Aula (Gebäude F 02, Max-Planck-Straße 2). Nach der offiziellen Begrüßung geht es direkt in die Fachbereiche. Dort können sich die Studieninteressierten über ihre bevorzugten Studiengänge informieren. Nach der Mittagspause, die in den Mensen in Darmstadt und Dieburg verbracht werden kann, beginnt das Nachmittagsprogramm in Darmstadt um 13 Uhr (Hochhaus, Gebäude C 10, Schöfferstraße 3), in Dieburg um 13.30 Uhr im Vorlesungssaal unter der Aula (Gebäude F02, Max-Planck-Straße 2). Von dort aus geht es dann wieder in die Fachbereiche.

Die Studieninteressierten können den Infotag auch modular besuchen: zum Beispiel nur am Vormittag oder erst nach der Mittagspause. Alle Informationen zum Programm gibt es auf www.h-da.de Veranstaltet wird der Informationstag vom Student Service Center der Hochschule Darmstadt.

Praxismesse für Soziale Arbeit am Mittwoch, 16. Mai 2018

Die Praxismesse für Soziale Arbeit ist ein Forum für Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen, um erste Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern zu knüpfen. Sie findet statt am Mittwoch, 16. Mai, von 10 Uhr bis 15 Uhr am Fachbereich Soziale Arbeit (Gebäude E 10, Adelungstraße 51, 64295 Darmstadt). Hier präsentieren sich 28 Institutionen, Organisationen und Einrichtungen aus dem Bildungs- und Sozialbereich an Ständen und in Vorträgen. Begleitend zur Messe werden im Rahmenprogramm Vorträge und Diskussionen zum Arbeiten in der Sozialen Arbeit und zu unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit sowie zu Perspektiven nach dem Studium angeboten. Beim Bewerbungsmappencheck werden nach vorheriger Anmeldung die Unterlagen geprüft, zudem können sich Absolventinnen und Absolventen über eine Promotion nach dem Masterabschluss informieren.

Die Praxismesse für Soziale Arbeit ist eine gemeinsame Veranstaltung des Hochschulzentrums für Studienerfolg und Berufsstart (HSB) mit dem Praxisreferat des Fachbereichs Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt. Weitere Informationen zum Programm, zu den Ausstellern und zur Anmeldung für den Bewerbungsmappencheck finden sich auf www.h-da.de

Data Science: Infotag zu Master-Studiengang am Freitag, 25. Mai 2018

Mit Methoden der Mathematik, Informatik und Statistik gewinnen Data Scientists Wissen aus riesigen Datenmengen und sind damit international gefragte Expertinnen und Experten. Der interdisziplinäre Master-Studienstudiengang „Data Science“ wird an der h_da von den Fachbereichen „Informatik“ und „Mathematik und Naturwissenschaften“ gemeinsam durchgeführt. Für Studieninteressierte bieten die Fachbereiche einen Infotag an: am Freitag, 25. Mai, ab 14 Uhr im Hochhaus (Gebäude C 10, Schöfferstraße 3, Raum 11.02).

Die Studiengangsleiter Prof. Dr. Sebastian Döhler (Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften) und Prof. Dr. Arnim Malcherek (Fachbereich Informatik) informieren hier über Studieninhalte, Bewerbungsverfahren und berufliche Perspektiven. Weiter Informationen zur Veranstaltung finden sich auf www.fbmn.h-da.de und auf www.fbi.h-da.de.

Quelle: Hochschule Darmstadt