Eröffnung der Promenadenkonzertreihe

Ab Mai 2018 können Natur- und Musikliebhaber in Darmstädter Parks und Gärten die bereitgestellten Sitzplätze nutzen und Freilichtkonzerte kostenfrei genießen. Offiziell eröffnet wird die Promenadenkonzertreihe am Sonntag (6. Mai) um 11 Uhr im Herrngarten von Stadträtin Iris Bachmann mit dem Musikverein Wixhausen und im Orangeriegarten von Stadtrat Uwe Schneider mit dem Chor 2000, der zum gemeinsamen Singen einlädt. Bis in den September hinein gibt es an jedem Wochenende Auftritte von Blasorchestern, Brassbands und Jazzcombos, darunter sind auch mehrere Veranstaltungen, die zum Mitsingen einladen. Die Freiluftkonzerte finden im Herrngarten, im Orangeriegarten, im Park Rosenhöhe, am Eberstädter Rathausgarten und auf der Brentanowiese in Kranichstein statt.

Am Sonntag, 13. Mai, tritt von 11 bis 12 Uhr die TU-Bigband im Herrngarten auf und das Darmstädter Beatles Streichquintett präsentiert alternative Caféhausmusik aus vier Jahrhunderten im Orangeriegarten.

Am Sonntag, 20. Mai, ist von 11 bis 12 Uhr die Frauenband Wilma mit Jazzstandards von Swing über Bossa Nova bis hin zu Jazzfunk im Herrngarten zu hören. Die SwingHunters spielen ebenfalls ab 11 Uhr traditionellen Swing der 40er Jahre des 20sten Jahrhunderts im Orangeriegarten. NoCountry kommt um 16 Uhr für eine Stunde in den Park Rosenhöhe mit abwechslungsreicher Cover-Kost von Pop bis Jazz in einer Unplugged-Besetzung.

Am Sonntag, 27. Mai 2018, präsentiert ab 11 Uhr die Gruppe JazzTime Darmstadt ihre Interpretationen von Swing, Klassikern über Latin bis zu Modern Jazz Standards im Herrngarten. Zur gleichen Zeit spielt die Gruppe Tune-Up bekannte und weniger bekannte Evergreens sowie Jazzmelodien im Orangeriegarten. Ab 11 Uhr spielt zur Feier des 50. Stadtjubiläums Kranichstein der Musikzug Darmstadt auf der Brentanowiese in Kranichstein.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt