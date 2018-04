62-Jähriger von Unbekannten niedergeschlagen

Wie der Polizei in Darmstadt nun erst bekannt wurde, soll es am Freitagabend (20.04.2018) in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Bushaltestelle „Schloss“ am Marktplatz gekommen sein. Dabei wurde ein 62 Jahre alter Mann in das Gesicht geschlagen. Die durch die Schläge erlittenen Verletzungen des 62- Jährigen mussten am Folgetag in einem Krankenhaus versorgt werden. Laut Zeugenaussage sollen den in Darmstadt lebenden Mann die Schläge unvermittelt möglicherweise aus einer Personengruppe heraus getroffen haben, nachdem er zuvor auf der Wartebank der Haltestelle Platz nahm. In diesem Zusammenhang ist ein etwa 40 Jahre alter und 1,60 Meter großer Mann mit blonden kurzen Haaren aufgefallen. Er soll ein braunes Achselshirt, eine kurze Hose und graue Turnschuhe getragen sowie einen dunklen Rucksack mit sich geführt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Darmstädter Ermittlungsgruppe City übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen