SV 98: Verdienter Dreier in Dresden

Ein wichtiger Sieg für den SV Darmstadt 98. Dank einer bärenstarken Leistung bezwingen die Lilien am Freitagabend (02.03.18) die SG Dynamo Dresden am 25. Spieltag mit 2:0 (1:0) und halten so den Anschluss im Abstiegskampf. Joevin Jones und Tobias Kempe vergoldeten einen leidenschaftlichen und disziplinierten Auswärtsauftritt bei eisigen Temperaturen. Zum ausführlichen Spielbericht…