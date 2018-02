Zusätzliche Fahrten der Buslinie KU

Wer am Campus Lichtwiese der TU Darmstadt studiert und arbeitet, kann die Buslinie KU (Willy-Brandt-Platz – TU-Lichtwiese/Mensa) jetzt auch in der vorlesungsfreien Zeit nutzen. Zum 26. Februar 2018 wird der Fahrplan der Linie ausgeweitet, sie verkehrt dann ganzjährig zwischen der Innenstadt und dem Standort Lichtwiese der TU. „Die Stadt Darmstadt entspricht damit einem dringenden Anliegen der Universität“, erläutert die Verkehrsdezernentin der Stadt Darmstadt und Vorstandsvorsitzende der DADINA, Dr. Barbara Boczek. Die Busverbindung wird auch in der vorlesungsfreien Zeit stark nachgefragt, was in der Vergangenheit zu Kapazitätsengpässen auf der Linie K geführt hat.

Der neue Fahrplan der Linie KU steht auf www.dadina.de und www.heagmobilo.de zum Download bereit.

Download: Fahrplan der Linie KU ab 26. Februar 2018 (PDF, 105 KB)

Quelle: HEAG mobilo GmbH