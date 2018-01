Gartensprechstunde in der ehemaligen Stadtgärtnerei – Blumenzwiebeln und Knollen für eine größere Pflanzenvielfalt in den Gärten

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet eine kostenfreie Gartensprechstunde zum Thema „Blumenzwiebeln und Knollen für eine größere Pflanzenvielfalt in den Gärten“ am Mittwoch, 28. Februar, von 10 bis 12 Uhr an. In den Räumen der ehemaligen Stadtgärtnerei im Orangeriegarten werden Fragen beantwortet und Tipps zu Pflege und Pflanzung gegeben.

Die Teilnehmerzahl ist je Kurs auf 25 Personen begrenzt. Um Anmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151/13-2900 wird gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt