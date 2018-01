III. Werkstattreihe der Ev. Stadtakademie Darmstadt

Die Evangelische Stadtakademie Darmstadt setzt ihr Programm ab 16. Januar 2018 mit der „III. Werkstatt Darmstadt: Identität und kulturelle Transformation“ fort. Darin greift sie das Thema der Architekturausstellung in Frankfurt und der Architekturbiennale in Venedig „Making Heimat“ auf und fragt, wie Integration neu zu denken ist. Inspiriert von der proaktiven Botschaft „Wir machen Heimat“, „Wir packen es an“ sucht die Werkstattreihe danach, wie Identität in der gesellschaftlichen Umbruchsituation zur persönlichen Stabilität und Sicherheit beiträgt und zugleich Neues integrieren kann. Sie bleibt in dem Spannungsfeld, wie sehr es gelingen wird, Heimat mit dem Werkstoff der eigenen Identität in eine andere Form zu bringen und „ein Haus zu bauen“, das offen ist.

Die Veranstaltungsreihe beginnt mit Perspektiven zum Stichwort: „Integration neu denken“ und fragt dann im Gespräch zwischen Moderatoren der Frankfurter Rundschau und im Stadtraum bekannten Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund aus den Bereichen Handel, Wissenschaft und Kultur darüber, was „Making Heimat“ für sie bedeutet und wie sich die „Bausteine“ der eigenen Identität verändert haben.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 16. Januar 2018, der Vortrag „Perspektiven von Identität und Migration“ von Prof. Dr. Jochen Oltmer, Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Osnabrück. Beginn ist um 18.30 Uhr im Offenen Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt.

Die Termine:

Dienstag, 16.01.2018: Perspektiven von Identität und Migration

Prof. Dr. Jochen Oltmer, Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Osnabrück

Dienstag, 23.01.2018: Making Heimat: Bilder und Spiegelbilder einer Ausstellung

Peter Cachola Schmal, Kurator der gleichnamigen Ausstellung in Frankfurt und Venedig

Dienstag, 30.01.2018: Patchwork- und hybride Identitäten, neue Formen von Identitätsbildung als Chance?

Dr. Isabel Schäfer, Mittelmeerinstitut, Berlin

Dienstag, 06.02.2018: Making Heimat? – Bausteine eines Zuhauses

Ibrahim Akbulut, Chef eines Dienstleistungsunternehmens in Darmstadt

Gespräch und Moderation: Jens Joachim, Frankfurter Rundschau, Redaktion Rhein-Main und Darmstadt

Dienstag, 13.02.2018: Making Heimat? – Bausteine eines Zuhause

Hervais Simo Phom, Fraunhoferinstitut für Datensicherheit in Darmstadt

Gespräch und Moderation: Marie-Sophie Adeoso, Frankfurter Rundschau, Redaktion Rhein-Main, Schwerpunkt: Migration und Interkulturelles

Dienstag, 20.02.2018: Making Heimat? – Bausteine eines Zuhauses

Elisabeth Hornung, Opernsängerin am Staatstheater Darmstadt

Gespräch und Moderation: Viktor Funk, Politikredaktion Frankfurter Rundschau

Alle Termine finden um 18.30 Uhr im Offenen Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt statt.