6. welcomeBazar des Kinderschutzbundes Darmstadt

Der Kinderschutzbund Darmstadt veranstaltet am Samstag, den 18.11. 2017 zum sechsten Mal den welcomeBazar im Welcome Hotel am Karolinenplatz 4 unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Von 10 bis 17 Uhr wird neue und sehr gut erhaltene Damen-, Herren- und Kinderbekleidung für den guten Zweck verkauft. Auch hochwertige Mode und Accessoires werden angeboten.

Mittlerweile hat sich diese jährlich im Spätherbst stattfindende Wohltätigkeitsveranstaltung in der Region etabliert und zieht immer mehr Stammpublikum an. Auch bei den zahlreichen großzügigen privaten Spendern und Unterstützern aus der Darmstädter Wirtschaft ist der welcomeBazar zu einer festen Größe geworden.

In den ersten fünf Jahren konnten Spenden von insgesamt ca. 90.000 Euro an den Kinderschutzbund übergeben werden. In diesem Jahr wird voraussichtlich die Marke von 100.000 Euro überschritten. Der Gesamterlös der Benefizveranstaltung fließt 2017 dem Projekt „Kinderkrankenpflegerinnen besuchen Familien“ des KSB Darmstadt zu.