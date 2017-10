Brand in Kleingartenanlage

Am frühen Sonntagmorgen (15.10.2017), gegen 05:30 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage im Schnampelweg, nahe des Geländes der TU Lichtwiese, zum Brand einer Gartenlaube, die durch das Feuer vollständig niederbrannte. Der durch den Brand entstandene Rauch zog dabei auch in die angrenzenden Wohngebiete. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr Darmstadt zogen sich über mehrere Stunden hinweg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die genaue Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen