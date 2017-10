Ausbau Wärmenetz in Darmstadt: Bauarbeiten in der Bleichstraße

Es startet ein weiterer Bauabschnitt für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Von Montag (16.10) bis Freitag (27.10.17) wird in der Bleichstraße im Kreuzungsbereich Mathildenplatz /Wilhelminenstraße die neue Wärmeleitung gelegt. Dabei wird die Bleichstraße in drei Bauabschnitten überquert. So stellt ENTEGA sicher, dass werktags immer zwei Fahrspuren befahrbar bleiben. Die Zufahrt vom Mathildenplatz in die Bleichstraße und die Einfahrt in die Wilhelminenstraße bleiben während der Baumaßnahmen erhalten. Die jeweilige Verkehrsführung wird vor Ort ausgeschildert.

Quelle: ENTEGA AG