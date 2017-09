67. Auflage der Martinskerb

Sie beginnt am Freitag (08.09.) um 18.30 Uhr mit dem „Kleinen Umzug“ vom Friedrich-Ebert-Platz zum Hahne-Schorsch-Platz, wo der Kerbekranz aufgezogen wird. Um 19.00 Uhr wird die Schirmherrin Sara Mazzolino, Wirtin der Pizzeria Roma den Bieranstich auf dem Riegerplatz vollziehen. Es spielt die Band „Pina Colada“.

Der Samstag (09.09.) beginnt um 10 Uhr mit dem „Historischen Kerberundgang“ unter der Führung von Peter Dinkel ab Hahne-Schorsch-Platz. Der SPD-Ortsverein Martinsviertel-Johannesviertel lädt dazu ein. Der endet um 13 Uhr mit dem Eintopfessen für die Rundgangteilnehmer auf dem Riegerplatz.

Das 16. Watze-Boule-Turnier startet um 14 Uhr im Herrngartenrondell am Aktivspielplatz.

Zauberer Uwe unterhält ab 15 Uhr die Kinder auf dem Kerbeplatz. Dort tanzt um 16.00 Uhr die CVO Mini- und Jugendgarde. Anschließend Bühne frei für alle Kinder. Gemeinsames Tanzen zu bekannten Liedern. „Musik total“ steht am Abend auf dem Programm.

Ab 19 Uhr rockt die Band „The Silverballs“ auf dem Festplatz (Riegerplatz) und ab 21 Uhr wütet die 22. Watzemussiggnacht in 27 Gaststätten im gesamten Martinsviertel.

Der Sonntag, (10.09.) wird um 9.30 Uhr mit dem Ökumenischen Festgottesdienst auf dem Riegerplatz eingeläutet. Anschließend der Sonntagsfrühschoppen mit dem CDU-Bezirk Martins- und Johannesviertel. Um 14.30 Uhr startet der Große Kerbe-Festumzug am Kreisel in der Unteren Arheilger Straße. Am Ende überreicht die Schirmherrin Sara Mazzolino am Riegerplatz die Zugmedaillen an die Teilnehmer und einige Zugkapellen treten auf dem Kerbeplatz auf, bis gegen 17 Uhr die „Salomon C. Kenner Group“ und „Spätschicht“ im Wechsel die Kerbegäste in die Nacht schwingen.

Doch am Montag (10.09.2017) ist um 11.00 Uhr die Nacht ‚rum und der Kerbefrühschoppen lockt mit Spanferkelessen und Jatzmussigg mit „En Haufe Leit“. Am Nachmittag gibt es Sonderpreise beim Familientag auf dem Kerbeplatz und gegen 19.00 Uhr bittet die Band „Line Seven“ zum Dämmerschoppen, bis gegen 23 Uhr die Kerb ausklingt.

Quelle & Bild: Michael Schardt, Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)