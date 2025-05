Lesung mit Johann Scheerer – „PLAY!“ im Künstlerkeller

Teilen

David ist verstrickt im Geflecht aus Kunst, Kindern und Kreativität. Als Musikmanager muss er alle Forderungen des drogensüchtigen Weltstars Ian White erfüllen und dessen Tour begleiten. Er will sich aber auch um seine vier Kinder kümmern und nimmt sie einfach mit. Die Ausgangslage für dramatische Konflikte, die zu absurd-komischen Situationen führen. David retten oft nur Humor und das Gespür für die erstaunliche Ähnlichkeit der Bedürfnisse von Künstlern und Kindern. Trotzdem lauert die Eskalation.

Dieser packende Roman erzählt vom Kampf um die Balance, in dem überraschende Schönheit liegt.

Kurz-Bio zu Johann Scheerer

Geboren 1982, gründete mit fünfzehn Jahren seine erste Band, mit 17 Jahren einen Plattenvertrag bei Sony Music, nahm mit „Score!“ 1999 sein erstes Album auf und ging auf Deutschlandtour. Nach dem Abitur bekam er einen Plattenvertrag für sein Soloprojekt „Karamel“ und gründete 2003 das Tonstudio „Rekordbox“. Seit 2005 betreibt er das Tonstudio „Clouds Hill“ mit angeschlossenem Label und Musikverlag.

Johann Scheerer arbeitet als Musikproduzent mit international renommierten Musikerinnen und Musikern wie Omar Rodríguez-López, At the Drive-In, Alice Phoebe-Lou, Vännäs Kasino, Wolf Biermann und Peter Doherty.

Als Filmproduzent gewann er für den Dokumentarfilm “Omar & Cedric – If This Ever Gets Weird“ den renommierten IDA Documentary award für Best Music Documentary.

„It´s magic what this young German did to my songs. He saved my life.“

Pete Doherty // The Libertines, Babyshambles.

2018 erschien sein hochgelobter erster Roman „Wir sind dann wohl die Angehörigen“, der 2021/2022 von Hans-Christian Schmid (23/5 film) verfilmt wurde.

2021 folgte sein zweites Buch, der Coming-og-Age-Roman „Unheimlich Nah“.

Sein neuer Roman „Play“ erscheint am 03.04.2025.

Alle erscheinen/erschienen im Piper Verlag München.

Freitag, 09.05.25,

Künstlerkeller

Residenzschloss 1

64283 Darmstadt

Einlass 19.00 Uhr / Beginn 20.00 Uhr

Bestuhlt, freie Platzwahl

Tickets: 18,- € Vorverkauf, 20,- € Abendkasse

(2,- € Ermäßigung für Vereinsmitglieder)

Tickets erhältlich über unseren Online-Shop: https://pretix.eu/kuenstlerkeller/scheerer/

Quelle & Bild: Künstlerkeller / Keller Klub e.V.