Frühlingsfest am Muttertagswochenende

Das Künstlerhaus Ziegelhütte feiert wieder sein Frühlingsfest im Garten, unter dem Motto: Das Leben ist schön!, am Samstag, 10. Mai und Sonntag, 11. Mai 2025, jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr, bei freiem Eintritt mit dem beliebten Gartenmarkt und zwei zusätzlichen Attraktionen: am Samstag, 12.00 bis 15.00 Uhr: Blumenkränze und andere floristische Basteleien mit der Gärtnerin Edith Kleinhenz und am Sonntag, 15.00 bis 17.00 Uhr: Italienische und südamerikanische Musik mit Opernsänger und Gitarris Ricardo Iturra.

Künstlerhaus Ziegelhütte e.V.

Kranichsteiner Str. 110

64289 Darmstadt