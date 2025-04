Mit Musik Hoffnung schenken – Benefizkonzert mit Thulile Zama und Kinder- und Jugendchor der Petrusgemeinde in der Bessunger Kirche

Teilen

„Mit Musik Hoffnung schenken“ – unter diesem Titel laden die Evangelische Petrusgemeinde Darmstadt und die Stiftung der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) zu einem Benefizkonzert für Sonntag, 4. Mai 2025, 18 Uhr in der Bessunger Kirche, Am Kapellberg 2, ein. Die Sängerin Thulile Zama, die aus Durban in Südafrika kommt, wird Gospel, Jazz und Afro-Soul singen. Begleitet wird sie am Klavier von Hyunjoo Shin, Kirchenmusikerin aus Mannheim. Mit von der Partie ist auch der Kinder- und Jugendchor der Petrusgemeinde unter der Leitung von Max Frank.

Das Benefizkonzert ist nicht nur eine Gelegenheit, großartige Musik zu genießen, sondern auch eine Chance, durch die Unterstützung des Zukunftsfonds der EMS selbst ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, so die Veranstalter. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Zukunftsfonds Bildung der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) zugute. Die EMS fördert damit Bildungsprojekte für Kinder in Südafrika, Indien, Indonesien und im Nahen Osten.

Thulile Zama selbst sagt über ihr soziales Engagement: „Durch die Musik kann ich Kindern und Jugendlichen helfen, eine Zukunftsperspektive zu erhalten.“ Sie ist bekannt für ihre kraftvolle Stimme und mitreißende Rhythmen und nimmt Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine musikalische Reise. Ihre Lieder sind Botschaften der Hoffnung. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Umtrunk und Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.

Ulrike Schmidt-Hesse, Pfarrerin i.R. und ehemalige Dekanin in Darmstadt, ist Mitglied des Vorstands der EMS-Stiftung. Sie sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir Thulile Zama für das Konzert in Darmstadt gewinnen konnten und dass auch der Kinder- und Jugendchor der Petrusgemeinde beim Konzert mitwirkt. Es wird spannende, inspirierende Begegnungen zwischen Generationen und Kulturen geben – musikalisch und in Gesprächen. Ich sehe darin auch einen Beitrag zu den Partnerschaften zwischen Gemeinden beider Dekanate und Kirchengemeinden in Südafrika.“ Kooperationspartner des Benefizkonzerts sind die Evangelischen Dekanate Darmstadt und Vorderer Odenwald, die jeweils Partnerschaften zur Moravian Church in Südafrika pflegen. Die EKHN-Stiftung fördert das Konzert.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt