Lichtbilder für Ausweisdokumente müssen ab 1. Mai 2025 digital vorliegen – Ausgedruckte Lichtbilder werden nicht mehr angenommen

Ab dem 1. Mai 2025 können bei der Pass- und Personalausweisbehörde der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie den Meldestellen in Arheilgen, Eberstadt und Wixhausen für Ausweisdokumente ausschließlich digital vorliegende biometrische Lichtbilder angenommen werden. Der Grund dafür sind Änderungen der Pass- und Personalausweisverordnung sowie weiterer Vorschriften. Ausgedruckte Lichtbilder werden dann nicht mehr angenommen. Ziel dieser Regelung ist es, höhere Sicherheitsstandards für deutsche Ausweisdokumente zu schaffen.

Bürgerinnen und Bürger können ihre Lichtbilder entweder weiterhin in einem Fotostudio oder direkt in der Pass- und Personalausweisbehörde Darmstadt bzw. in den Meldestellen erstellen lassen.

Die Übermittlung der digitalen Lichtbilder erfolgt über eine vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte Cloud an die Pass- und Personalausweisbehörde. Ob das jeweilige Fotostudio an dieser zertifizierten Cloud-Anbindung angeschlossen ist, ist von den Bürgerinnen und Bürgern individuell zu erfragen.

Für jedes in der Pass- und Personalausweisbehörde gefertigte Lichtbild ist eine Gebühr in Höhe von 6 Euro, zusätzlich zur Gebühr des jeweiligen Ausweisdokuments, festgelegt. Die Lichtbilder werden direkt am Schalter von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern gefertigt. Hierdurch können auch Lichtbilder von Kleinkindern oder Babys angefertigt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt