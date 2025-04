Groß-Gerau: In Wohnung bedroht und bestohlen

Teilen

Eine 35 Jahre alte Frau und ein 16-jähriger Bekannter wurden am Dienstagvormittag (22.04.25), in Groß-Gerau, gegen 10.45 Uhr, in der Wohnung der Frau in einem Wohnhaus in der Helwigstraße von drei unbekannten maskierten Männern, die die Räume zuvor unvermittelt betraten, unter Vorhalt eines Messers genötigt, Wertsachen herauszugeben. Die Kriminellen erbeuteten in der Folge zwei Mobiltelefone sowie Spielkarten und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort. Verletzt wurde niemand.

Einer der Unbekannten ist circa 50 Jahre alt, eher klein und war mit Bomberjacke, schwarzer Kapute und rotem Schal bekleidet. Ein zweiter Mann war 30 bis 35 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug ein beiges T-Shirt, eine schwarze Nike-Hose, grau-orangefarbene Arbeitshandschuhe und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen