Unfall legt Straßenbahnverkehr lahm – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (23.04.25), gegen 18.30 Uhr, ereignete sich in der Nieder-Ramstädter Straße in Darmstadt ein Verkehrsunfall. Hierbei verlor ein 23-Jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Lichtmast neben der Fahrbahn. Der Lichtmast fiel wiederum auf eine Oberleitung der Straßenbahnlinie. Der Straßenbahnverkehr musste daraufhin eingestellt werden. Aufgrund der Aufräum- und Reparaturarbeiten musste die Nieder-Ramstädter Straße im dortigen Bereich für mehrere Stunden gesperrt werden. Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel. 06151-969 41210 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen